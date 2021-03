Les annonces de mars se poursuivent et Poco est la dernière entreprise à nous apporter du nouveau matériel. Comme prévu, nous avons assisté aux débuts officiels du Poco X3 Pro alimenté par le chipset Snapdragon 860 et le nouveau produit phare de la marque – le Poco F3, qui partage son matériel avec le Redmi K40.

Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro ressemble au Poco X3 vanille avec les caméras et la LED alignées dans une formation X. La plus grande différence est le nouveau chipset – il s’agit d’une version légèrement overclockée du Snapdragon 855+ 7 nm avec le même processeur octa-core et un GPU Adreno 640 un peu plus rapide.

À l’avant, nous regardons un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un seul trou de perforation au centre pour la caméra 20 MP f / 2,2. Le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Au moins sur le papier, la configuration de la caméra du Poco X3 Pro n’est pas aussi impressionnante que celle du Poco X3. Xiaomi a équipé le téléphone d’un jeu de tir principal de 48MP avec un capteur 1/2 « et un objectif f / 1.8 et un vivaneau ultra-large de 8MP avec un FoV de 119 degrés. Il existe également deux capteurs 2 MP pour les prises de vue macro et la détection de profondeur, mais nous savons que ceux-ci font à peine une différence.

Le Poco X3 Pro est équipé d’une batterie de 5160 mAh, correspondant au X3 NFC plutôt qu’à la capacité de 6000 mAh de la version non NFC. Derrière, il y a un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite destinées à dissiper efficacement la chaleur, et Poco a appelé cette technologie LiquidCool 1.0 Plus.

La batterie prend en charge une charge rapide de 33 W et Poco a inclus l’adaptateur nécessaire dans la boîte.

Le Poco X3 Pro sera livré avec l’interface MIUI 12 pour Poco, basée sur Android 11. Le téléphone sera disponible à la vente en trois couleurs – Phantom Black, Frost Blue et Metal Bronze. Le prix du téléphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est de 249 €, tandis que la variante 8/256 Go est de 299 €. Les lève-tôt sont 50 € de moins chez certains détaillants entre le 24 mars et le 1er avril.

Poco F3

Les fans de la série Poco F pourraient être heureux qu’il y ait un nouvel appareil dans la gamme, mais ce n’est pas un smartphone entièrement nouveau en soi. Le téléphone partage son matériel avec le Redmi K40 avec ses deux grands trous de caméra à l’arrière pour le tireur principal 48MP et la caméra ultra-large 8MP. L’avant est également le même – un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Poco F3 est alimenté par un chipset Snapdragon 870 relié à une batterie de 4520 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. Le cœur principal du processeur peut atteindre 3,2 GHz et vous bénéficiez également du dernier stockage RAM LPDDR5 et UFS 3.1.

Ce téléphone dispose également d’un moteur de vibration sur l’axe X et de deux haut-parleurs réglés Dolby Atmos – l’un en bas, l’autre juste derrière la grille de l’écouteur. Il existe également un triple réseau de microphones qui, en théorie, peut capter un son surround à 360 degrés et vous permet de filmer des vidéos avec le Poco F3, le son étant zoomé sur l’objet mis au point.

Le Poco F3 sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe trois choix de couleurs: blanc arctique, noir nuit et bleu océan profond avec un énorme logo Poco au dos. Le prix est de 349 € ou 399 €, selon l’option de mémoire sélectionnée par l’utilisateur.

Tout comme le Poco X3 Pro, les lève-tôt bénéficieront également d’une réduction de 50 € s’ils achètent sur certaines chaînes entre le 27 mars et le 6 avril.

Source 1 • Source 2