Poco a annoncé son X3 NFC (alias Poco X3 en Inde) en septembre et maintenant il semble que nous soyons également pour un modèle Pro. Le Poco X3 Pro a été certifié par la FCC avec le M2102J20SG numéro de modèle. La certification a révélé qu’il démarrera MIUI 12 et offrira une connectivité Wi-Fi et NFC double bande. La liste mentionne également la prise en charge de la bande LTE, il semble donc que le X3 Pro n’offrira pas de connectivité 5G.







Détails de la liste FCC du Poco X3 Pro

En outre, le prochain appareil a été vu sur les listes TUV, CEE et IMDA en train de dévorer le combiné fera son chemin vers le marché mondial. Une recherche rapide IMEI a également identifié le téléphone comme étant le Poco X3 Pro.







Listes TUV et CEE





Liste IMDA

Nous vous mettrons à jour avec plus de détails lorsqu’ils seront disponibles.

La source