La semaine dernière, Poco a annoncé son X3 Pro sur la scène mondiale et l’appareil fait maintenant son entrée en Inde. Le X3 Pro coûtera 18 999 INR (260 $) dans sa version 6/128 Go et 20 999 INR (287 $) pour le modèle 8/128 Go. Les premières ventes sont prévues le 6 avril à 12h chez Flipkart. Les offres Early Bird incluent une réduction forfaitaire de 1 000 INR sur les deux versions pour les acheteurs de cartes de crédit ICICI.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy