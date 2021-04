Le Poco X3 Pro nouvellement lancé sera mis en vente en Inde à partir du 6 avril au prix de départ de Rs 18999 pour le modèle de base 6 Go + 128 Go. D’autre part, l’option haut de gamme 8 Go + 128 Go sera vendue au détail à Rs 19 999 via Flipkart. Le premier jour de la vente, la plate-forme de commerce électronique propose également une réduction de 1000 Rs sur les deux modèles de stockage dans le cadre de la vente de lancement. Les utilisateurs de cartes de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 1 000 Rs pendant les transactions régulières et EMI. Cependant, Poco India a annoncé que les utilisateurs existants de Poco F1 dans le pays peuvent acheter des options de 6 Go de RAM et de 8 Go de RAM de Poco X3 Pro pour aussi peu que Rs 10 999 et Rs 12 999, respectivement, avec une offre d’échange. Bien entendu, l’accord de vente variera en fonction de l’état du smartphone. Poco note: «Le responsable de Flipkart effectuera un test de diagnostic et vérifiera l’état sur place. Une fois que tout s’enregistre, l’échange est confirmé et l’achat est terminé. »

Outre l’offre de lancement et l’offre de vente pour les utilisateurs de Poco F1, les clients réguliers peuvent acheter le Poco X3 Pro avec une option EMI gratuite à partir de 3167 Rs par mois. Les propriétaires de cartes de crédit Flipkart Axis Bank recevront 5% de cashback illimité. Le Poco X3 Pro sera disponible dans les couleurs Golden Bronze, Graphite Black et Steel Blue. Sa vente débutera via Flipkart à midi.

LIRE AUSSI: Poco X3 Pro avec SoC Snapdragon 860, écran 120 Hz lancé en Inde

En termes de spécifications, le Poco X3 Pro nouvellement lancé arbore un écran LCD Full-HD + de 6,7 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réponse tactile de 240 Hz et une luminosité maximale de 450 nits. Le panneau de l’écran est livré avec une couche Corning Gorilla Glass 6 et une découpe perforée pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 860 couplé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le stockage intégré est extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Le Poco X3 Pro contient une batterie de 5160 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W, avec le chargeur inclus à l’intérieur de la boîte. Poco affirme que la grande batterie peut offrir jusqu’à 11 heures de temps de jeu et 18 heures de lecture vidéo.

Le système de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,79, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et deux tireurs de 2 mégapixels pour la photographie macro et portrait. À l’avant, il y a un vivaneau de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques notables du Poco X3 Pro incluent le skin personnalisé MIUI 12 basé sur Android 11, le LTE, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0, le GPS, le NFC et le port USB Type-C pour le chargement.