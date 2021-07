Poco X3 GT ne se dirige pas vers l’Inde

Plus tôt dans la journée, le Poco X3 GT, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs et qui fait l’objet de longues rumeurs, a été annoncé à l’échelle internationale, une semaine après le lancement du Poco F3 GT en Inde. Et bien que la F3 GT ait jusqu’à présent été exclusive à l’Inde (bien que cela puisse changer à tout moment), la X3 GT ne sera jamais vendue officiellement dans le sous-continent.

Cette information vient directement d’Anuj Sharma, directeur de pays chez Poco India, donc c’est à peu près réglé. Il dit que Poco a déjà des « produits inégalés » dans le pays, avec le X3 Pro et le F3 GT, et donc le fait semble être qu’il n’est pas nécessaire que le X3 GT y atterrisse aussi.

De plus, Sharma dit que l’équipe veut « éviter toute confusion dans le portefeuille » pour les consommateurs, contrairement à un concurrent anonyme (vous pouvez deviner lequel il voulait dire dans les commentaires, cela ne devrait pas être très difficile). Poco India a toujours eu « un portefeuille lean-mean » et s’est concentré sur « Tout ce dont vous avez besoin, rien que vous n’ayez pas ». Donc apparemment Poco dans d’autres pays ne croit pas la même chose ?

Quoi qu’il en soit, mise à part le marketing, il n’en demeure pas moins que le X3 GT n’arrivera jamais en Inde. Sharma dit qu’ils ont de grands projets pour l’avenir, et nous vous en dirons bien sûr une fois que les fuites commenceront à affluer. En attendant, nous sommes occupés à travailler sur notre examen du Poco X3 GT, alors restez à l’écoute pour ce.

La source