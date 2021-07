Poco X3 GT en révision

D’une manière ou d’une autre, « GT » est devenu une désignation pour les téléphones de jeu, nous avons vu plusieurs exemples au cours des deux derniers mois. Le Poco F3 GT est devenu officiel la semaine dernière, une édition internationale Redmi K40 Gaming qui sera d’abord disponible en Inde. Il a été rapidement suivi par le Poco X3 GT, que nous avons devant nous aujourd’hui. Les deux modèles conservent les positions relatives des séries F et X de Poco, c’est-à-dire que le X3 GT est le modèle le plus abordable des deux.

Si vous louchez un peu, leurs fiches techniques semblent assez similaires – un écran 120 Hz, un GPU Mali-G77 MC9, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W, une configuration de caméra 64 + 8 + 2 MP. Mais si vous regardez d’un peu plus près, des différences apparaissent.

Le Poco X3 GT dispose d’un écran LCD IPS au lieu d’un OLED. Nous n’entrerons pas dans l’argument LCD vs OLED maintenant, mais le F3 GT offre une luminosité typique légèrement plus élevée. D’un autre côté, le téléphone de la série X dispose d’une protection plus récente avec Gorilla Glass Victus (vs. GG5).

L’écran LCD prend en charge une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz (avec des modes plus lents jusqu’à 30 Hz pour correspondre à n’importe quel contenu vidéo et jeu). En outre, il a un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz pour une latence minimale après avoir appuyé sur l’écran. Il n’y a pas de commandes de jeu matérielles ici, cependant, le F-phone plus sophistiqué a un bouton d’épaule.

L’autre chose qui aura un impact sur votre expérience de jeu est le chipset – le Poco X3 GT est alimenté par le Dimensity 1100, qui a le même matériel que le Dimensity 1200 qui alimente le F3 GT avec des vitesses d’horloge plus conservatrices.

Il va sans dire que le Poco X3 GT est un appareil différent du Poco X3 et du X3 Pro. Le X3 Pro est alimenté par un chipset Snapdragon 860, qui est un chipset percutant, mais le Dimensity 1100 devrait être plus rapide, ce qui améliorera l’expérience de jeu à haute fréquence d’images.

La marque GT ne peut pas cacher la vérité – le Poco X3 GT est un Redmi Note 10 Pro renommé de Chine. Les Redmi Notes sont polyvalents, nous ne devrions donc pas les classer comme un simple téléphone de jeu. Il n’a même pas le « look de téléphone de jeu », ce qui est un désagrément pour certains.

Vous n’avez pas besoin d’être un joueur pour comprendre qu’avec le chargeur de 67 W, vous pouvez obtenir une charge complète de 0 à 100 % en seulement 42 minutes. Ou les deux haut-parleurs avec Dolby Atmos – il y a aussi Hi-Res Audio, bien qu’une prise casque 3,5 mm l’aurait amené à un autre niveau.

Une autre faiblesse potentielle est la caméra. Le module principal de 64 MP a un capteur 1/2″ sans OIS, la caméra ultra large de 8 MP est assez basique elle-même et (bien sûr) il n’y a pas de zoom optique.

Au lieu de cela, nous devrions considérer cela comme un téléphone 5G puissant avec un budget limité, quelque chose que vous devriez considérer lorsque vous regardez les milieu de gamme.