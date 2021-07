Poco X3 GT confirmé pour disposer d’une charge de 67 W

Poco a récemment confirmé que le X3 GT qui arrivera le 28 juillet sera alimenté par le SoC Dimensity 1100. Maintenant, la société a annoncé que le smartphone prendrait en charge la charge turbo de 67 W.

Poco n’a pas encore détaillé la fiche technique du X3 GT, mais les rumeurs prétendent qu’il ne s’agit pas d’un appareil entièrement nouveau mais d’un Redmi Note 10 Pro rebaptisé (variante chinoise). Les images divulguées suggèrent également la même chose.







Redmi Note 10 Pro (variante chinoise) • Poco X3 GT

Si cela est vrai, le Poco X3 GT sera livré avec un écran LCD FullHD + 120 Hz de 6,6 pouces, une batterie de 5 000 mAh et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Pour les selfies et les appels vidéo, il y aura un tireur de 16 MP à l’intérieur du trou de perforation et à l’arrière – une configuration à triple caméra composée d’une unité principale de 64 MP, d’une unité ultralarge de 8 MP et d’une macro de 2 MP.

