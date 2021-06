Poco X3 GT certifié FCC, devrait arriver bientôt

Le Poco X3 GT aurait reçu la certification de la FCC, indiquant une annonce imminente.

Le téléphone est une variante mondiale du Redmi Note 10 Pro à destination de la Chine et présente les mêmes spécifications.

Il s’agit d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du MediaTek Dimensity 1100 5G avec 6 Go ou 8 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W et une triple caméra avec un capteur principal de 64 MP.

Nous nous attendons à ce que le Poco X3 GT coûte environ 300 € lors de son lancement.

