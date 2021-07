Poco X3 GT annoncé avec écran Gorilla Glass Victus et chipset Dimensity 1100

La semaine dernière, Poco a apporté sa F3 GT et maintenant la marque présente un autre modèle GT baptisé Poco X3 GT. Le nouvel appareil est la version internationale du Redmi Note 10 Pro exclusif à la Chine, mais avec un badge Poco à la place de la marque Redmi.

La face avant est dominée par un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Le dernier Gorilla Glass Victus de Corning assure la sécurité de l’écran, tandis que la découpe du trou de perforation abrite un tireur selfie de 16 mégapixels. La caméra principale à l’arrière abrite un capteur de 64 MP et est aidée par un vivaneau ultra-large de 8 MP et une macro cam de 2 MP.

Le Dimensity 1100 de MediaTek est chargé du gros du travail, aidé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. La batterie est évaluée à 5 000 mAh et est livrée avec une charge filaire rapide de 67 W. Le téléphone démarre MIUI 12.5 sur Android 11. Les autres extras incluent un scanner d’empreintes digitales latéral, des haut-parleurs stéréo et un blaster IR.

Poco X3 GT débutera à un prix de détail suggéré de 299 $ en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique.