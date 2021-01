Le Poco X2 a commencé à recevoir la mise à jour stable MIUI 12.1 basée sur Android 11, près d’un an après son lancement. La mise à jour logicielle intervient six mois après que le smartphone a commencé à recevoir la mise à jour MIUI 12 basée sur Android 10. En termes de sécurité, les utilisateurs de Poco X2 en Inde reçoivent également le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des problèmes de performances du téléphone après la mise à jour du logiciel.

Poco n’a pas encore publié le journal des modifications officiel de la mise à jour Android 11 pour le Poco X2, bien que les utilisateurs de Twitter aient publié des captures d’écran mettant en évidence son numéro de version MIUI 12.1.2.0.RGHINXM. La taille de la mise à jour serait de 2,4 Go. En termes de fonctionnalités, le smartphone devrait recevoir les mises à niveau de sécurité principales d’Android 11, ainsi que des bulles de discussion, la gestion des notifications et des autorisations uniques. Les utilisateurs de Poco X2 en Inde peuvent vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour MIUI 12.1 en se rendant dans Paramètres> À propos du téléphone.

Pendant ce temps, certains utilisateurs signalent également des problèmes avec le smartphone après la mise à jour du logiciel. Certains utilisateurs de Poco X2 sont confrontés à des retards de performances et affirment que la mise à jour est pleine de «bugs». La société chinoise de smartphones n’a pas encore résolu ces problèmes, et un correctif pour les bogues pourrait être en cours. La cause des problèmes liés aux performances reste inconnue pour le moment.

@IndiaPOCO @POCOGlobalPoco X2 a obtenu la mise à jour Android 11 mais il y a beaucoup de bugs dans le téléphone.Veuillez fournir une mise à jour système stable pour Poco X2 Android 11 – OFFICIEL MRK (@raahimkhanmrk) 24 janvier 2021

Poco X2 a commencé à recevoir la ROM MIUI 12 Global Stable en août 2020, près de sept mois après son lancement en Inde. Notamment, ses fabricants avaient également confirmé l’arrivée d’Android 11 sur le smartphone, en février 2020. Actuellement, il est disponible en Inde pour un prix de départ de Rs 14 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go, tandis que le modèle de stockage 128G vient avec une étiquette de prix de Rs 15 999. Le Poco X2 contient quatre caméras arrière et un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, sous le capot.