Poco India a annoncé que la société avait vendu plus de 5 unités lakh de Poco M3 au cours du premier mois de ses ventes en ligne sur Flipkart. Notamment, la société chinoise de technologie avait affirmé que plus de 1,5 lakh du téléphone avaient été vendues via la plate-forme de commerce électronique lors de la première vente le 9 février. Le Poco M3 a fait ses débuts en Inde en tant que successeur du populaire smartphone Poco M2 le 2 février. Son option de couleur jaune sera de nouveau mise en vente le 29 mars, à l’occasion de Holi, à 12h (midi) sur Flipkart. Les clients peuvent acheter l’appareil avec des offres de vente telles que 5% de remise avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank, EMI sans frais à Rs 1 834 par mois et une offre d’échange d’une valeur de 10 999 Rs.

En termes de spécifications, le Poco M3 arbore un écran Full HD + de 6,53 pouces (1080 × 2340 pixels) avec un rapport écran / corps de 90,34%. Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core accompagné d’un GPU Adreno 610 et de 6 Go de RAM LPDDR4x. Le téléphone contient également jusqu’à 128 Go de stockage et exécute MIUI basé sur Android 10 prêt à l’emploi. De plus, le stockage interne est extensible via une carte microSD jusqu’à 512 Go. Sa configuration à triple caméra arrière abrite un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif f / 1,79, un capteur secondaire de 2 mégapixels avec un objectif macro f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un objectif f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels logé à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. Notamment, les caméras arrière prennent en charge des modes tels que le mode Document, le mode nuit, la détection de scène AI, Google Lens, AI Beautify, le mode portrait et plus encore. Les autres fonctionnalités du Poco M3 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm.

5⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ + # POCOM3 vendus = 4⃣5⃣ jours1⃣1⃣1⃣1⃣1⃣ + téléphones = 1⃣ jour ~ 4⃣6⃣3⃣ téléphones = 1⃣ heure ~ 8⃣ téléphones = 1⃣ minute Un autre 8⃣ #POCO des membres ont déjà été ajoutés à la fam au moment où vous lisez le tweet. Merci pour la réponse incroyable! pic.twitter.com/1EqSREk4Pt – POCO – Madder à la minute (@IndiaPOCO) 26 mars 2021

Le Poco M3 est livré avec une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W via un port USB de type C (chargeur 18 W inclus dans la boîte). Son prix en Inde commence à Rs 10 999 pour la variante de base de 64 Go. Le modèle de 128 Go coûte 11 999 Rs.