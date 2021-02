Poco India dit qu’elle fête ses 1 an aujourd’hui et que bien que la société soit définitivement présente dans le pays avant 2020, nous ne nous opposerons pas à l’organisation d’une fête. Et par «fête», nous entendons des réductions sur les téléphones Poco – consultez la vente chez Flipkart (elle se déroulera à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche).

Parmi les offres se trouve le Poco X3, qui a vu son prix réduit de 25% et tomber à 15000 INR. Lui et d’autres téléphones de la série X ont eu beaucoup de succès – la société vient d’annoncer qu’elle a vendu plus d’un million d’unités de téléphones X.

Il ne précise pas si c’est uniquement en Inde, mais comme cela est rapporté par le compte Poco India, nous devons supposer que c’est le cas. Bientôt, la série X gagnera quelques nouveaux membres car les multiples certifications ont été délivrées pour le Poco X3 Pro et le Poco F2 (non-Pro) a été taquiné en janvier.

Quant au Poco M3, il sera mis en vente sur Flipkart le 9 février à 12h.

PS. Il semble que Poco considère l’annonce de Poco X2 (le 2 février 2020) comme le point de départ plutôt que lors de l’annonce de son indépendance (17 janvier 2020). Quoi qu’il en soit, appelez cela naissance ou renaissance, nous ne nous opposons pas à l’organisation d’une fête (et à des réductions).

