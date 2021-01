Poco réduit quatre smartphones en Inde

Poco a annoncé sur son Twitter que le quatuor de ses téléphones disponibles en Inde se vendrait désormais à un prix inférieur. Les Poco M2, Poco M2 Pro, Poco X3 et Poco C3 ont bénéficié de diverses réductions de prix allant de 1 500 INR à 4 000 INR, selon le modèle et les options de stockage.

Téléphone Mémoire Ancien prix Nouveau prix Poco C3 4/64 Go 10 999 INR / 150 $ 8 499 INR / 115 $ Poco M2 6/64 Go 12 999 INR / 175 $ 9 999 INR / 135 $ 6/128 Go 14 999 INR / 205 $ 10 999 INR / 150 $ Poco M2 Pro 4/64 Go 16 999 INR / 230 $ 12 999 INR / 175 $ 6/64 Go 17 999 INR / 245 $ 13 999 INR / 190 $ 6/128 Go 19 999 INR / 273 $ 15 999 INR / 220 $ Poco X3 6/128 Go 20 999 INR / 285 $ 17 999 INR / 245 $

Le portefeuille de Poco comprend un total de neuf smartphones, ce qui signifie que près de la moitié des téléphones Poco sont désormais moins chers que jamais. La marque entièrement indépendante qui développe, fabrique et distribue ses téléphones avec l’aide de Xiaomi n’offre les remises que sur Flipkart – elles sont toujours à leurs anciens prix sur d’autres sites Web comme Amazon.

Les Poco M2 Pro, Poco M2 et Poco C3 sont également disponibles en Inde sous les noms Redmi Note 9 Pro, Redmi 9 Prime et Redmi 9. La principale différence est que Poco vend principalement en ligne, maintenant les prix plus bas avant même la remise.

Le Poco X3 est le seul de ce quartet à ne pas être rebaptisé Redmi. Dans notre examen, nous avons trouvé que c’était un excellent produit polyvalent dans sa catégorie de prix et il est maintenant devenu encore plus attrayant.

La source