Poco M6 Pro arrive avec Snapdragon 4 Gen 2 SoC, appareil photo 50MP et écran 90Hz

Comme promis, Poco a dévoilé aujourd’hui le Poco M6 Pro, qui est alimenté par le SoC Snapdragon 4 Gen 2 et est disponible en deux configurations de mémoire – 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To et exécute MIUI 14 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Poco a promis deux mises à jour majeures de la version Android et trois ans de mises à jour de sécurité sans mentionner la fréquence de ces dernières.

Le Poco M6 Pro est construit autour d’un écran LCD FullHD + 6,79 « 90 Hz avec une luminosité maximale de 550 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Gorilla Glass protège l’écran, mais Poco ne précise pas lequel exactement.

L’écran du Poco M6 Pro a un trou de perforation centré pour le tireur selfie 8MP. Retournez le téléphone et nous obtenons un dos en verre doté de deux caméras – 50MP primaire et 2MP de profondeur. L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui peut alimenter le port USB-C jusqu’à 18 W, même si l’adaptateur fourni peut atteindre 22,5 W.

Le reste des points forts du Poco M6 Pro comprend la connectivité 5G, un IR Blaster, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales latéral. Le smartphone a également un indice de protection IP53. Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le Poco M6 Pro est un Redmi 12 5G renommé introduit plus tôt cette semaine en Inde avec une couverture arrière différente. Cependant, Xiaomi n’a fait aucune promesse logicielle pour le Redmi 12 5G.









Poco M6 Pro • Redmi 12 5G

Le Poco M6 Pro sera mis en vente en Inde à partir du 9 août exclusivement via Flipkart. Il est disponible dans les couleurs Power Black et Forest Green, avec le modèle 4 Go/64 Go au prix de 10 999 INR (135 $/120 €) et la version 6 Go/128 Go à 12 999 INR (160 $/140 €). L’achat du smartphone avec une carte de crédit/débit ICICI Bank vous permettra d’obtenir une remise instantanée de 1 000 INR (12 $/11 €).









Poco M6 Pro dans les couleurs Power Black et Forest Green

Le Redmi 12 5G, quant à lui, est proposé en trois configurations de mémoire – 4 Go/128 Go, 6 Go/12 Go et 8 Go/256 Go, au prix de 11 999 INR (145 $/130 €), 13 499 INR (165 $/150 €). ) et 15 499 INR (190 $/170 €), respectivement.