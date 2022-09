Poco M5s en examen

Nous avons le tout nouveau Poco M5 dans la maison, il est donc temps de le déballer. Il est livré dans un emballage de vente au détail bien approvisionné avec un étui, un protecteur d’écran en plastique, un outil SIM, un câble USB et un chargeur 33W.

Le Poco M5s est en quelque sorte un sac mélangé. D’une part, il a des spécifications solides comme un écran AMOLED, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W et des caméras principales de 64 MP et ultra larges de 8 MP. Mais de l’autre, il exécute un chipset MediaTek Helio G95 12 nm vieux de deux ans et se rafraîchit à seulement 60 Hz.

Il existe quelques qualités bonus intéressantes, telles que la résistance aux éclaboussures IP53, le stockage extensible, la prise casque 3,5 mm et la combinaison logicielle performante de MIUI 13, Android 12 et du lanceur Poco.

L’écran de 6,43 pouces fait du Poco M5 l’un des téléphones les plus compacts du marché – une caractéristique clé pour certains acheteurs.









Poco M5s

Le Poco M5s a été dévoilé aux côtés du Poco M5 et il mérite un mot sur les différences entre la paire. Le M5s dispose d’un écran AMOLED, d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un appareil photo selfie de 13 MP et d’une charge plus rapide de 33 W.

Le Poco M5 dispose d’un écran LCD IPS, mais se rafraîchit plus rapidement à 90 Hz. Son appareil photo principal est de 50MP, son appareil photo selfie de seulement 5MP, et il n’y a pas d’ultra large. Et malgré la même batterie de 5 000 mAh, elle se charge plus lentement.

Cependant, le M5 contient un nouveau MediaTek Helio G99 – une puce de 6 nm qui correspond autrement au Helio G95 de 12 nm pour le traitement et les graphiques.









Poco M5, gauche, Poco M5s, droite

Le Poco M5s est en vente à partir du 6 septembre, à partir de 209 € pour le 4/64 Go, 229 € pour le 4/128 Go et 249 € pour le 6/128 Go.