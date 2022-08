Poco M5s apparaît dans une vidéo de déballage

Les Poco M5 et Poco M5 seront annoncés le 5 septembre, la marque Xiaomi a révélé plus tôt ce mois-ci. Et six jours avant l’arrivée des téléphones, les M5 sont apparus dans une vidéo de déballage sur YouTube.

Le critique passe en revue toutes les principales spécifications et fonctionnalités et tout en affirmant qu’il ne connaît pas plus de détails, il en a révélé suffisamment pour que nous réalisions qu’il s’agit en fait d’un Redmi Note 10S renommé.

L’appareil est également connu sous le nom de Redmi Note 11 SE en Inde, jusqu’au chipset Helio G95, à l’écran AMOLED et à la configuration quad-cam à l’arrière.

Le Poco M5s a une différence majeure par rapport à ses jumeaux nommés Redmi – il est livré avec le dernier MIUI 13 en plus d’Android 12 prêt à l’emploi. Une version aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et le YouTuber a acquis une variante de couleur bleue.

Il n’a pas révélé plus de détails, mais si le téléphone est bien le même que le Redmis, nous pouvons nous attendre à un appareil photo principal de 64 MP, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et un prix d’environ 160 à 175 dollars.