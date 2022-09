Poco M5 arrive avec Helio G99, les balises M5s le long

Les smartphones Poco M5 et Poco M5s sont désormais officiels. Propulsés par les chipsets Helio G-series de Mediatek et de grosses batteries de 5 000 mAh, ces deux visent à redéfinir la formule du rapport qualité-prix.

Poco M5

Le M5 est livré avec un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il y a une protection Gorilla Glass sur le dessus de l’écran et un trou de perforation pour la caméra selfie 5MP.

Il y a trois caméras montées sur une île s’étendant d’un bout à l’autre à l’arrière. Le tireur principal de 50 MP f/1.8 est assisté par des unités de macro 2MP f/2.4 et de profondeur 2MP f/2.4.











Poco M5

Le point culminant de la fiche technique du Poco M5 est le chipset Helio G99 – le premier de la série construit sur la technologie de processus 6 nm de TSMC. Il possède deux cœurs de processeur Cortex-A76 fonctionnant à 2,2 GHz et six unités Cortex-A55 à 2,0 GHz. Sur le Poco M5, il est associé à 4 Go ou 6 Go de RAM LPDDR4X et à 64 Go ou 128 Go de stockage UFS 2.2. Il y a aussi un slot microSD pour l’extension de stockage.

Le Poco M5 est livré avec MIUI 13 en plus d’Android 12 prêt à l’emploi. Il pèse 201 grammes et contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 18 W.













Poco M5

Il a un dos en plastique avec une finition en cuir, disponible dans les trois couleurs – noir, vert et l’unique Poco Yellow. Le prix de départ pour une version 4/64 Go est de 189 €, la variante 4/128 Go est de 209 €, tandis que la version 6/128 Go coûtera 229 €. Les premiers acheteurs bénéficieront d’une remise anticipée de 20 € une fois la vente commencée demain, le 6 septembre. Les utilisateurs en Inde ont un choix plus limité – soit la première option pour 12 499 INR (155 $) ou la troisième pour 14 499 INR (180 $). ), avec une réduction supplémentaire de 1 500 INR (20 $) auprès des banques partenaires. Les ventes dans le pays d’Asie du Sud commenceront une semaine plus tard, le 13 septembre.

Poco M5s

Le Poco M5s propose un écran AMOLED de 6,43 pouces, mais il ne se rafraîchit qu’à 60 Hz. Il est alimenté par le chipset Helio G95 12 nm arrivé il y a près de deux ans.

Le M5s obtient une configuration de caméra plus performante que le M5 avec l’unité principale 64MP f/1.8 rejointe par un tireur ultra large 8MP f/2.2 avec un FoV de 118 degrés. Quelques tireurs 2MP pour la macro et la profondeur sont toujours présents. La caméra frontale, nichée à l’intérieur d’un trou de perforation, possède un capteur 13MP.











Images promotionnelles Poco M5s

La capacité de la batterie est peut-être la même, mais le M5 augmente la vitesse de charge rapide à 33 W, remplissant la cellule de 5 000 mAh en un peu plus d’une heure. Le Poco M5s dispose également de NFC, d’un scanner d’empreintes digitales latéral, d’une prise audio de 3,5 mm et d’un indice de protection IP53.

Toutes ces spécifications peuvent sembler familières car le téléphone est déjà disponible sous deux autres noms – Redmi Note 10S et Redmi Note 11 SE en Inde. Une différence majeure est le logiciel – le Poco M5s est livré avec le dernier MIUI 13, en plus d’Android 12.













Poco M5s

Le Poco M5s est vendu en gris, blanc et bleu chez les principaux détaillants en ligne tels qu’Amazon, AliExpress, Shoppee, Lazada, etc. Le prix commence à partir de 209 € pour le 4/64 Go, 229 € pour le 4/128 Go et 249 € pour 6/128 Go. Une fois de plus, il y a une réduction de 20 € pour tous ceux qui achètent le téléphone demain, le 6 septembre. L’Inde n’obtient pas l’appareil, bien qu’elle soit l’un des principaux marchés Poco.