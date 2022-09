Poco M5 à revoir

Maintenant que nous avons déballé les nouveaux Poco M5, il est temps de faire de même avec son homologue, le Poco M5.

Le Poco M5 est livré avec presque les mêmes accessoires dans la boîte – un câble USB, un étui, un protecteur d’écran en plastique, un outil SIM et un chargeur. Seulement au lieu d’une brique de 33W, le M5 en obtient une plus lente de 22,5W.

Le Poco M5 est légèrement plus grand que le M5, principalement en raison de son écran plus grand. Il s’agit d’un écran LCD IPS pour l’AMOLED du M5, mais il mesure 6,58 pouces sur 6,43 pouces et il est plus rapide à 90 Hz.

Ensuite, il y a le chipset. C’est le MediaTek Helio G99, basé sur le processus 6 nm de TSMC, qui devrait atteindre une bien meilleure endurance avec la même batterie de 5 000 mAh. Le Helio G99 possède un processeur à huit cœurs avec deux cœurs de processeur Cortex-A76 fonctionnant à 2,2 GHz et six unités Cortex-A55 à 2,0 GHz, et il est associé à 4 Go ou 6 Go de RAM LPDDR4X et 64 Go ou 128 Go de stockage UFS 2.2. Il y a une extension de carte microSD et une prise audio 3,5 mm.

Le Poco M5 a un dos en plastique avec une finition intéressante en cuir. Il se sent authentique au toucher et améliore l’expérience de manipulation. Le M5 est disponible dans les trois couleurs – noir, vert et l’unique Poco Yellow. Le prix de départ pour une version 4/64 Go est de 189 €, la variante 4/128 Go est de 209 €, tandis que la version 6/128 Go coûtera 229 €.