Poco M4 Pro 5G obtient un tas de certifications en passe de devenir officiel

La sous-marque « indépendante » de Xiaomi, Poco, a sorti le M3 Pro 5G en mai, et il est apparemment presque prêt à être fait avec ce modèle et à le remplacer par quelque chose de mieux. Le successeur s’appellera sans surprise Poco M4 Pro 5G, et aujourd’hui, un tas de certifications diverses ont fait surface.

Ceux-ci, tout d’abord, confirment ce nom – il s’appellera Poco M4 Pro 5G. Puis son numéro de modèle : 21091116AG. Ce « G » à la fin signifie que ce modèle est destiné aux marchés mondiaux, pas à la Chine, soit dit en passant.

Poco M3 Pro 5G

Ensuite, les certifications révèlent également que le combiné prendra en charge la charge rapide de 33 W, ce que son prédécesseur n’avait pas. Cette capacité est en fait une énorme mise à niveau par rapport à la capacité de 18 W du M3 Pro 5G. L’une des personnes qui a trouvé ces documents fait également allusion au fait que le Poco M4 Pro 5G sera alimenté par un chipset MediaTek, ce qui serait logique compte tenu du niveau de prix dans lequel il sera.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons sur le Poco M4 Pro 5G jusqu’à présent, à part le fait qu’il devrait bientôt être lancé, maintenant que la boule de certification roule. Mais comme il est tombé aux yeux du public grâce à ces fuites, j’espère que nous en saurons plus dans les jours et les semaines à venir.

Source 1 | Source 2