Poco M3 Pro en examen

Avec plus de 3 millions d’unités expédiées, le Poco M3 est clairement un succès. Maintenant, devant nous se trouve le Poco M3 Pro et il veut nous convaincre que nous avons besoin de plus de vitesse dans nos vies et que la prime de 30 € en vaut la peine.

La vanille M3 était équipée d’un bel écran pour le segment de prix, le modèle Pro ajoute un taux de rafraîchissement de 90 Hz au mélange. Ce nouveau panneau semble également plus lumineux, ce qui pourrait donc être l’une des meilleures parties du téléphone.





Un écran LCD IPS de 6,5″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et Gorilla Glass 3

La durée de vie de la batterie sur le modèle vanille était stellaire, notre seul reproche était qu’avec une charge limitée à 18 W, il a fallu trois heures complètes pour une charge à 100%. La patte de singe a répondu à notre souhait – le modèle Pro se chargera plus rapidement, mais uniquement parce que la capacité de la batterie est passée de 6 000 mAh à 5 000 mAh (la charge est toujours limitée à 18 W). Au moins, vous obtenez un chargeur dans la boîte, un 22,5 W en plus.

Et il s’agit toujours d’une batterie assez volumineuse, elle devrait donc prendre beaucoup de temps à s’épuiser, bien qu’il y ait quelques éléments à considérer. Tout d’abord, l’écran 90 Hz consommera plus de puissance. Deuxièmement, le chipset est fabriqué sur un nœud plus récent et devrait être plus économe en énergie.







Le M3 Pro est toujours plafonné à une charge de 18 W • Plateau de carte pour 2 SIM et 1 microSD

Le Dimensity 700 est une puce de 7 nm, par rapport à l’ancien Snapdragon 662 de 11 nm à l’intérieur du téléphone vanille. Nous avons déjà comparé la dimension (elle est au cœur du Realme 8 5G), nous savons donc qu’elle a des performances CPU monocœur beaucoup plus élevées et que la puissance de calcul du GPU est pratiquement doublée.

Pas mal pour 30€ de plus, même si vous n’avez pas accès à un réseau 5G. Beaucoup le font déjà, mais l’attrait de la connexion rapide et à faible latence est réduit si vous ne jouez pas beaucoup ou ne diffusez pas de vidéo de haute qualité. Et ceux-ci sont mieux expérimentés sur un appareil plus premium.







USB-C (2.0) • Prise casque 3,5 mm et émetteur infrarouge

Le budget consacré au modem 5G aurait pu acheter une caméra supplémentaire – le M3 Pro aurait bénéficié d’un module ultra-large. La caméra principale était plutôt bonne, même si la vidéo 1080p 30 ips plafonnée était limitante. On pourrait penser que le chipset plus rapide porterait cela à 4K, mais non.







Appareil photo principal de 48 MP (limité à 1080p @ 30 ips vidéo), plus une caméra macro et un capteur de profondeur

Soit dit en passant, le Poco M3 Pro est basé sur le Redmi Note 10 5G. Et quand nous disons « basé sur », nous voulons dire que les deux sont presque exactement les mêmes. Le dos est différent, bien sûr, et le plateau de la carte a un emplacement dédié pour une microSD (le Redmi a un emplacement hybride). Le prix est également différent – ​​le modèle de marque Redmi se vend 230 € avec la même configuration de mémoire, contre 200 € pour le modèle Poco.

Nous avons terminé notre test du Redmi Note 10 5G et nous commençons maintenant le Poco M3 Pro. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient sensiblement différents, mais quelque chose pourrait nous surprendre.