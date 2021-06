Poco M3 Pro arrive en Inde, la vente commence le 14 juin

Poco a annoncé pour la première fois le midranger M3 Pro avec une connectivité 5G et un écran à 90 Hz en mai. Le téléphone était disponible sur de nombreux marchés dès le début – de l’Europe jusqu’à l’Asie de l’Extrême-Orient.

L’Inde était un marché qui manquait à la liste, et maintenant la marque appartenant à Xiaomi résout le problème – le Poco M3 Pro y sera également lancé le 14 juin.

Le Poco M3 Pro sera lancé dans les trois couleurs, y compris le jaune POCO accrocheur (les deux autres sont Cool Blue et Power Black). Les prix sont de 13 999 INR (190 $/155 €) ou de 15 999 INR (220 €/180 €), selon que la mémoire est de 4 Go + 64 Go ou de 6 Go + 128 Go.

L’offre Early Bird fait baisser le prix de 500 INR, mais elle n’est disponible que le premier jour de vente.

Avec ces prix, le Poco M3 Pro est définitivement une bonne affaire, même s’il est exactement le même que le Redmi Note 10 5G (qui n’est actuellement pas disponible en Inde) – chipset Dimensity 700 de Mediatek, écran LCD 6,5″ avec résolution Full HD+, et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

