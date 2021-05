Poco M3 Pro 5G dévoilé avec un écran Dimensity 700 et 90Hz

Le Poco M3 Pro 5G est là et il est plus rapide. Il dispose d’un Internet plus rapide grâce à la 5G, d’un écran 90Hz plus rapide et d’un chipset plus rapide. Et il a aussi un nouveau design cool.





Poco M3 Pro 5G

Poco a choisi la puce 7 nm Dimensity 700 pour alimenter sa nouvelle création. Il a des vitesses de téléchargement maximales allant jusqu’à 2,77 Gbps et une paire de cœurs Cortex-A76, plus un GPU Mali G57. À titre de comparaison, le Snapdragon 662 à l’intérieur du vanilla M3 est une puce de 11 nm avec quatre cœurs basés sur Cortex-A73 et un Adreno 610. Les nouveaux cœurs de processeur sont beaucoup plus rapides individuellement et visiblement plus rapides ensemble, bien qu’il n’y en ait que deux. Le nouveau GPU promet également un grand avantage en termes de performances.

Assez pour exécuter des jeux à 90 fps? Peut-être pas beaucoup, mais l’affichage à 90 Hz rend l’interface utilisateur plus fluide et peut également correspondre au contenu vidéo à 30/50/60 ips. C’est un écran LCD 6,5 « 1080p + avec une luminosité typique de 400 nits et un Gorilla Glass 3, donc à peu près le même que l’écran M3 normal, sauf pour le taux de rafraîchissement. (Remarque: le mode 30 fps sera activé après le lancement via une mise à jour)

Le Poco M3 Pro 5G a la même configuration de caméra que son frère, à commencer par la caméra 48MP à l’arrière (capteur 1 / 2,0 ”avec pixels de 0,8 µm, objectif f / 1,8). Il est rejoint par deux caméras 2MP (macro et profondeur) et une unité 8MP à l’avant. Celui-ci peut faire le déverrouillage du visage si vous le préférez au lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Un domaine dans lequel le Pro est derrière le modèle vanille est la batterie – il est livré avec une batterie de 5000 mAh, qui est plus petite que la cellule d’alimentation de 6000 mAh du M3. Il se recharge au même taux, 18 W, et est livré avec le même chargeur 22,5 W. Bien sûr, le nouveau chipset aura un impact sur la durée de vie de la batterie (tout comme l’écran 90Hz).







Le Poco M3 Pro 5G dispose d’une batterie de 5000 mAh et d’un chipset 7 nm plus économe en énergie

Le M3 Pro dispose d’un slot microSD, d’une prise casque 3,5 mm (avec radio FM), d’un blaster infrarouge et celui-ci aura même NFC dans certaines régions.

Cela vous laisse avec 64 Go ou 128 Go de stockage UFS 2.2, qui est associé à 4 Go ou 6 Go de RAM (LPDDR4X), respectivement, de sorte que le Pro n’a pas d’avantage de mémoire sur son frère. Il est livré avec une version Android plus récente prête à l’emploi, Android 11, avec MIUI 12 en haut.



Le pack de vente au détail Poco M3 Pro 5G comprend un chargeur de 22,5 W, un câble USB-C et un boîtier transparent

Le Poco M3 Pro 5G sera disponible demain sur le site officiel de Poco ou via Amazon, AliExpress et Goboo. Le modèle 4/64 Go démarre à 180 €, la version 6/128 Go à 200 €. Cependant, Poco propose des offres early bird, qui baissent le prix à 160 € et 180 €, respectivement.









Trois options de couleur pour le M3 Pro: Poco Yellow • Power Black • Cool Blue

Vous pourrez en choisir un dans l’une des trois couleurs, y compris la marque Poco Yellow.

Le M3 Pro sera bientôt disponible via d’autres partenaires.