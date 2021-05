Poco M3 Pro 5G aura le chipset Dimensity 700

Les dirigeants de Poco ont récemment révélé que le Poco M3 Pro 5G arrivée le 19 mai sera alimenté par la puce Dimensity de MediaTek au lieu du SoC Snapdragon de Qualcomm, que nous savons maintenant être le Dimensity 700.

# POCOM3Pro La 5G intègre le MediaTek Dimensity 700!

Un processeur haute performance 7 nm avec plus de puissance et plus d’efficacité!

Plus de vitesse pour tous vos besoins de divertissement.#MoreSpeedMoreTout En effet! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK – POCO (@POCOGlobal) 13 mai 2021

Poco n’a encore rien divulgué d’autre sur le M3 Pro 5G, mais des rendus récemment divulgués ont révélé le design du smartphone. Il sera disponible en au moins trois couleurs, avec une triple caméra arrière et un écran perforé.

Cela pourrait être un panneau LCD puisque le smartphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, mais le Redmi Note 10S lancé en Inde hier est également livré avec un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté mais contient un écran AMOLED, nous devrons donc attendre plus d’informations pour être sûr du type de panneau utilisé.

Cela dit, on dit que le Poco M3 Pro 5G est un Redmi Note 10 5G avec un design différent, et si c’est vrai, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit livré avec un écran LCD 6,5 « FullHD + 90Hz, une triple caméra 48MP, un jeu de tir selfie 8MP et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W.

Avec le dévoilement officiel dans cinq jours, vous pouvez vous attendre à ce que Poco taquine plus de fonctionnalités du M3 Pro 5G pour créer un battage médiatique autour de lui.