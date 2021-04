Le Poco M3 est sorti en novembre de l’année dernière et est rapidement apparu comme l’un des meilleurs appareils économiques du marché. Une nouvelle certification FCC a maintenant révélé qu’une variante Pro est en préparation avec le numéro de modèle M2103K19PG sur le point d’être lancé prochainement.

Liste FCC du Poco M3 Pro

La nouvelle liste révèle également un autre appareil avec le numéro de modèle M2103K19G qui correspond au Redmi Note 10 5G qui a été lancé début mars.

Le Redmi Note 10 5G apporte un écran LCD 90Hz avec une résolution FHD + et une caméra selfie 8MP. Il est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 700 aux côtés de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. La batterie est livrée à 5000 mAh et prend en charge une charge de 18 W. Nous serons à l’affût de plus de détails sur le Poco M3 Pro et vous mettrons à jour en conséquence.

