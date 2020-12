Dites bonjour au Poco M3 – un téléphone qui sera probablement un énorme vendeur cette saison des vacances.

À partir de 129 $ ou 149 € pour la version 4/64 Go, le Poco M3 est très abordable, mais cela ne signifie pas qu’il est sous-estimé. Pour commencer, il est livré dans une boîte extrêmement bien équipée – vous obtenez un étui, un protecteur d’écran en plastique, un chargeur 20 W, un câble USB, un outil SIM et trois bracelets de marque Poco – deux en caoutchouc et un tressé.

À l’avant, le Poco M3 est doté d’un écran LCD IPS 1080p de 6,53 pouces. Il est lumineux et coloré et possède de minces lunettes et de bons angles de vision. Il frappe bien au-dessus de son salaire. Puisqu’il s’agit d’un écran LCD et non d’un OLED, le lecteur d’empreintes digitales est monté sur le côté.

En passant à l’arrière, nous sommes accueillis par un design intéressant. Rappelant l’édition OnePlus 8T Cyberpunk 2077, il comporte un îlot en verre pour la triple caméra et le logo POCO sur le dessus et une finition en plastique texturé qui l’entoure. La surface est destinée à imiter le cuir et a une bonne finition mate, qui est adhérente et de qualité.

Il n’y a vraiment qu’une seule caméra à l’arrière du Poco M3 qui mérite d’être utilisée – la principale 48MP. Les deux autres sont une macro et un capteur de profondeur, tous deux 2MP.

Il y a un Snapdragon 662 de 11 nm, associé à 4 Go de RAM, dans le Poco M3. Ce n’est pas le plus rapide du marché, mais cela permet aux choses de bien fonctionner. Plus d’informations sur les performances dans notre revue complète.

La principale revendication de renommée du Poco M3 est la batterie de 6000 mAh, qui peut à la fois alimenter le téléphone et servir de batterie portable pour d’autres appareils. Poco revendique jusqu’à trois jours d’utilisation modérée de la M3 et nous nous attendons à ce qu’il affiche une incroyable cote d’endurance (que seul le Galaxy M51 et sa batterie de 7000 mAh pourraient contester).

Nous avons commencé à travailler sur la révision du Poco M3, alors restez à l’écoute!