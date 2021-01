Le Poco M3 a été introduit en novembre dernier avec 4 Go de RAM et deux options de stockage – 64 Go (UFS 2.1) et 128 Go (UFS 2.2). Cependant, le smartphone est arrivé en Indonésie la semaine dernière avec une option de 6 Go de RAM en plus de la variante de 4 Go.

Le Poco M3 fera ses débuts en Inde le 2 février, et selon le libellé de l’un des récents tweets de Poco, il semble que le smartphone viendra dans une seule option de 6 Go de RAM dans le pays. Il n’y aura pas de modèle de 4 Go de RAM.

Plus ne suffit jamais. Jusqu’à ce qu’il s’agisse de notre RAM. # POCOM3 arrivant avec 6 Go de RAM uniquement en Inde. Marquer la date: 2 février à 12h le @Flipkart: https://t.co/npDCHkpSMb pic.twitter.com/X7FQPNV7gw – POCO Inde # POCOM3 (@IndiaPOCO) 30 janvier 2021

Poco n’a pas encore confirmé le stockage sur l’Indian M3, mais nous pensons que les clients auront le choix entre 64 Go et 128 Go d’espace.

Bien que Poco n’ait pas encore détaillé les spécifications de l’Indian M3, Flipkart a mis en place une page promotionnelle sur son site Web, qui confirme que le smartphone comportera une triple caméra de 48 MP et une batterie de 6000 mAh comme la variante mondiale.

L’Indian M3 est susceptible de conserver le reste des spécifications, qui incluent un SoC Snapdragon 662, un écran FullHD + de 6,53 pouces, une caméra selfie 8MP, une charge de 18 W et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée du Poco M3 pour tout savoir à ce sujet, ou regarder la critique vidéo ci-dessous.