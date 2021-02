Poco M3 Deuxième vente aujourd’hui à 12h sur Flipkart: prix, spécifications et disponibilité

Dernière offre de la sous-marque Xiaomi Poco, le Poco M3 devrait être mis en vente pour la deuxième fois aujourd’hui après son lancement dans le pays plus tôt cette année. Le Poco M3 sera mis en vente via Flipkart, la vente débutant à 12 heures (midi). Le Poco M3 est alimenté par le SoC Snapdragon 662 de Qualcomm et une configuration de triple caméra arrière. Le Poco M3 est actuellement l’un des smartphones les plus abordables avec 6 Go de RAM du pays. Poco avait annoncé la semaine dernière une vente spéciale « Hello Yellow » pour le Poco M3, où seule la variante de couleur jaune du smartphone sera mise en vente.

Le Poco M3 est au prix de 10 999 Rs pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 64 Go et coûte 11 999 Rs pour la variante 6 Go de RAM + 128 Go. Le smartphone est disponible en trois options de couleur: Cool Blue, Power Black et Poco Yellow. La vente sur Flipkart commence à 12h (midi) et les acheteurs pourront choisir parmi une gamme d’offres et de réductions. Les titulaires de carte de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de Rs 1,000, ce qui ramène le prix effectif à 9 999 Rs. Poco avait déclaré la semaine dernière avoir vendu plus de 150 000 unités du Poco M3 lors de la première vente.

Le Poco M3 est livré avec un écran Full HD + de 6,53 pouces au format 19,5: 9. Le smartphone est alimenté par un chipset Snapdragon 662 octa-core, associé à 6 Go de RAM. Il y a une configuration de triple caméra arrière sur le Poco M3 qui est livré avec un tireur principal de 48 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le Poco M3 dispose d’un vivaneau selfie de 8 mégapixels. Le Poco M3 est soutenu par une batterie de 6000 mAh et prend en charge une charge rapide de 18 W.