Le Poco M3 introduit en novembre dernier fera ses débuts en Indonésie le 21 janvier. L’événement débutera à 19h30 heure locale et sera diffusé en direct sur YouTube.

Le nouveau tueur d’entrée de gamme Bakal hadir! # POCOM3 akan memberikan sesuatu yang berbeda di kelas entrée de gamme dan siap untuk menggebrak pasar! Pastiin lo tonton peluncurannya tgl 21 janvier 2021 pukul 19h30 WIB #EntryLevelKiller

Lien de signet peluncurannya: https://t.co/VsjQxMcddw pic.twitter.com/JMW05FFiam – POCO Indonésie (@POCO_ID) 16 janvier 2021

Le Poco M3 est alimenté par le SoC Snapdragon 662, démarre MIUI 12 basé sur Android 10 et dispose de 4 Go de RAM à bord. Le smartphone dispose de deux options de stockage – 64 Go et 128 Go. Mais il est également livré avec un emplacement pour carte microSD dédié pour l’extension de stockage.

Le Poco M3 arbore un écran LCD FullHD + de 6,53 « avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Le panneau arrière du téléphone a un design intéressant et abrite une configuration à triple caméra comprenant un capteur de profondeur principal 48MP, 2MP macro et 2MP unités.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 662 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et contient une batterie de 6000 mAh avec une charge de 18 W.

Vous pouvez vous diriger de cette façon pour lire notre critique écrite détaillée du Poco M3, ou regarder notre critique vidéo ci-dessous.