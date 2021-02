Le smartphone Poco M3 est un excellent polyvalent à un prix attractif de 150 $, et maintenant les fans en Inde peuvent également en avoir un avant-goût. La marque commencera à vendre l’appareil le mardi 9 février et les prix seront de 10 999 INR ou 11 999 INR, selon le stockage.

Le téléphone dispose de 6 Go de RAM et de deux options de stockage – 64 Go ou 128 Go. Dans les deux cas, vous obtenez un emplacement microSD pour l’extension.

Le téléphone propose également une prise audio 3,5 mm, un lecteur NFC, un port IR et une radio FM. Lorsque nous avons examiné l’appareil, nous avons établi qu’il avait une autonomie de batterie exceptionnelle, grâce à l’énorme cellule de 6000 mAh, et qu’il était doté de capacités de charge rapide de 18 W. Il existe également une charge inversée à 5W, ce que nous voyons rarement de nos jours sur les smartphones.

Le Poco M3 sera proposé en noir, bleu ou jaune. Il sera vendu sur Flipkart, à partir de 12h00 heure locale.

