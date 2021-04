Poco India vient de dévoiler un «nouveau» dispositif pour le marché local. Les seuls nouveaux aspects ici sont la capacité de la RAM et le prix. Le M2 Reloaded est uniquement disponible en version 4/64 Go et coûte 9499 INR (126 $). Cela positionne également l’appareil comme le smartphone le plus abordable avec un écran FHD + sur le marché indien. Tout le reste du téléphone est identique au Poco M2 de l’année dernière.

Le reste de la fiche technique comprend un écran LCD IPS de 6,53 pouces, une batterie de 5000 mAh avec un chargeur 10 W fourni, le chipset Helio G80 de MediaTek et une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 13 MP. Les options de couleur sont les mêmes que précédemment – Noir Pitch et Bleu Ardoise.

