Poco lance Budget M3 Pro avec écran 90Hz et 5G

Bien qu’il soit devenu indépendant de Xiaomi en janvier, Poco continue de cibler de manière agressive le marché des téléphones à petit budget. Cette gamme est élargie aujourd’hui avec le lancement mondial du Poco M3 Pro, un appareil qui intègre des spécifications haut de gamme dans un combiné inférieur à 200 €.

Le téléphone est une version premium du Poco M3 standard de novembre, mais sous-estime toujours le prix des X3 NFC, X3 Pro et F3. Il est alimenté par le processeur Dimensity 700 de MediaTek, une puce à peu près comparable au Snapdragon 720G.

Le Dimensity 700 ajoute également la prise en charge de la 5G, ce qui n’était pas disponible sur le M3 régulier, et reste inhabituel dans les téléphones aussi abordables. Outre un GPU intégré Mali-G57 et jusqu’à 6 Go de RAM, les performances au quotidien devraient être solides.

L’affichage a également été amélioré. Il s’agit maintenant d’un panneau Full HD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien que ce dernier puisse s’ajuster dynamiquement pour économiser la batterie. Les lunettes minces confèrent à l’appareil un rapport écran / corps impressionnant de 91%, bien qu’il reste encore de la place pour une caméra selfie à encoche en forme de larme.

Nous ne connaissons pas la qualité de ce capteur (s’en tenir à l’objectif 8Mp du M3 régulier semble le plus probable), bien que Poco ait révélé des détails sur les caméras arrière. Il y a trois objectifs ici, bien que le capteur principal 48Mp soit celui que vous utiliserez le plus – les capteurs macro 2Mp et les capteurs de profondeur 2Mp ajoutent généralement peu de valeur. Le M3 Pro dispose d’un mode nuit dédié, ainsi que de fonctionnalités de caméra courantes telles que la vidéo accélérée et le mode rafale.

Il y a aussi une batterie de 5000 mAh. C’est un pas en arrière par rapport à la cellule de 6000 mAh dans le M3 régulier, mais Poco dit que cela vous durera toujours deux jours d’utilisation modérée. La charge rapide est limitée à 18 W, mais on ne sait pas à quelle vitesse le téléphone retrouvera sa capacité.

Ailleurs, il existe également un support NFC et une prise casque 3,5 mm, ce que vous ne trouverez pas sur de nombreux téléphones ces jours-ci.





Image: Poco



Le M3 Pro a un design familier si vous êtes familier avec les téléphones Poco récents. Cela signifie des bords incurvés et une finition arrière brillante, avec le logo de la société inscrit sous les caméras. Le téléphone est disponible dans les options de couleur jaune, noir ou bleu.

Comme c’est généralement le cas pour les combinés Poco, deux modèles M3 Pro sont disponibles – 4 Go / 64 Go ou 6 Go / 128 Go. Assurez-vous de choisir un modèle avec suffisamment de stockage, car il ne peut pas être étendu via microSD.

L’appareil commence à seulement 179 € (environ 155 £ / 218 $ US), tout en augmentant la RAM et le stockage coûte 199 € (environ 172 £ / 243 $ US). Les offres Early Bird baissent de 20 € supplémentaires sur le prix des deux modèles, bien que la tarification locale soit rarement une conversion directe.

Le Poco M3 Pro sera disponible en pré-commande directement sur le site Web de Poco, ainsi que via Amazone, AliExpress et Goboo dans certaines régions. La tarification anticipée commencera vers le 20-22 mai, avant la mise en vente du téléphone à la fin du mois de juin.

Il reste à voir si le Poco M3 Pro sera assez bon pour en faire notre meilleur tableau de téléphone économique, que le Poco X3 NFC actuellement en tête, ou notre sélection des meilleurs téléphones 5G bon marché.