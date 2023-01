Poco India confirme officiellement le joueur de cricket Hardik Pandya comme ambassadeur de la marque, la date de lancement de X5 Pro en Inde fait surface

Le joueur de cricket indien populaire Hardik Pandya a été repéré en utilisant un smartphone de la série Poco X inédit la semaine dernière, et il n’était pas clair s’il s’agissait simplement d’un placement de produit ou si Pandya serait vu dans les futures campagnes publicitaires de la série X de Poco. Eh bien, nous savons maintenant que c’est ce dernier depuis que la branche indienne de Poco a annoncé aujourd’hui le joueur de cricket polyvalent comme ambassadeur de sa marque.

Dans une note de presse envoyée aux médias, Poco a déclaré qu’en tant que marque, elle “se concentre sur la remise en question du statu quo et la représentation de chaque individu qui cherche à rechercher la perfection et de meilleures alternatives au courant dominant” et a donc vu Pandya comme un “ajustement parfait”. ” d’être l’ambassadeur de sa marque.

Nous sommes audacieux, nous sommes badaXX, et nous apportons le X. Gardez-nous sur votre radar.@hardikpandya7notre capitaine est prêt à révéler le prochain X. Préparez-vous à libérer X. À venir🔜 pic.twitter.com/xPAqMzbTVX – POCO Inde (@IndiaPOCO) 25 janvier 2023

La sous-marque Xiaomi a également confirmé que Hardik Pandya, qui est également le capitaine de l’équipe des Gujarat Titans de la Premier League indienne (IPL), sera le visage du prochain lancement du smartphone de la série Poco X en Inde.

“Hardik Pandya est un nom qui se connecte à l’Inde en un clin d’œil. Son attitude indéfectible, son zèle et son enthousiasme correspondent parfaitement à l’ADN de notre marque et nous sommes convaincus que sa personnalité résonnera auprès de notre public et de nos fans. Conformément à l’image de notre marque, nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle déterminant pour notre marque et nous sommes extrêmement fiers de l’avoir parmi nous en tant qu’ambassadeur de POCO », a déclaré M. Himanshu Tandon, Country Head, Poco India.









Hardik Pandya avec ce qui est probablement le Poco X5 Pro

Bien que Poco n’ait pas mentionné le nom du smartphone de la série X, il a déclaré que l’appareil “est livré avec des mises à niveau majeures de son prédécesseur à une offre abordable et poursuit la vision de la marque d’assurer les plus hauts niveaux de satisfaction des utilisateurs grâce à des appareils de pointe”.

Une image faire des rondes sur Twitter suggère que le smartphone en question est le Poco X5 Pro, qui sera lancé en Inde le 6 février à 17h30, heure locale. Cependant, on ne sait pas si le X5 Pro sera rejoint par le X5 vanille, qui aurait le SoC Snapdragon 695 à la barre. Le Poco X5 Pro serait livré avec la puce Snapdragon 778G. Vous pouvez vérifier les spécifications divulguées du Poco X5 et du Poco X5 Pro ici.