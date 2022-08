Poco fait allusion au nouveau smartphone de la série M alimenté par Helio G99

La division indienne de Poco a publié une image sur Twitter taquinant un nouveau smartphone de la série M alimenté par le SoC Helio G99.

Poco n’a pas encore révélé le nom de ce nouveau smartphone. Cependant, l’image partagée par la société suggère que son panneau arrière aura une finition en cuir.

Je ramène sexy 😈 pic.twitter.com/LTSY84gapu – POCO Inde (@IndiaPOCO) 24 août 2022

Poco n’a pas divulgué d’autres spécifications de ce nouveau smartphone de la série M ni révélé sa date de lancement non plus, mais vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur ce téléphone alimenté par Helio G99 dans les prochains jours.