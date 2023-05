Poco F5 Pro en examen

Le Poco F5 Pro vient de devenir mondial et est déjà au bureau et en révision.

C’est un téléphone bien équilibré et, fait amusant, c’est le premier Poco avec chargement sans fil. Et ce n’est pas non plus la vitesse de 5 W de votre variété de jardin – le F5 Pro effectue une charge sans fil de 30 W et une charge filaire de 67 W. Mieux encore, la brique 67W est livrée dans la boîte avec un étui et un câble USB. La batterie est également une grande unité de 5 160 mAh.









Déballage du Poco F5 Pro

Le Poco F5 Pro dispose d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go ou 12 Go de RAM, un refroidissement liquide intégré et 256 Go ou 512 Go de stockage.

L’écran est aussi haut de gamme que possible – un AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution de 3200x1440px, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et jusqu’à 480 Hz d’échantillonnage tactile. Le panneau ira également jusqu’à 1 500 nits.

Il y a trois caméras à l’arrière du Poco F5 Pro, dont deux contribuent de manière significative à l’expérience photographique – un tireur principal de 64MP et un ultra large de 8MP (l’autre est une macro de 2MP). Il y a un selfie 16MP sur le devant.









Le Poco F5 Pro est très performant dans tous les domaines

Voici une comparaison visuelle entre le Poco F5 Pro et le Poco F5 à droite. Le Poco F5 n’est pas loin derrière son homologue en termes de spécifications avec un écran similaire de 6,67 pouces de taux de rafraîchissement de 120 Hz, seulement sa résolution inférieure de 1080p. La vanille a les mêmes caméras et une batterie légèrement plus petite de 5 000 mAh avec la même vitesse de charge filaire mais pas d’option sans fil.

Le Poco F5 dispose également d’un Snapdragon 7+ Gen 2 moins puissant, mais tout aussi efficace.









Côte à côte avec le Poco F5 (à droite)

Les deux téléphones sont déjà en test, les avis arrivent bientôt !