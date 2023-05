Poco F5 et Poco F5 Pro font officiellement leurs débuts aux EAU

La série Poco F5 sera lancée dans le monde entier le 9 mai, mais aujourd’hui, la gamme est apparue sur le site Web de l’entreprise aux Émirats arabes unis. Les Poco F5 et Poco F5 Pro sont en place avec toutes leurs spécifications et images, et il nous manque juste les prix, qui seront probablement présentés lors de l’événement mondial de demain.

Poco F5 Pro

Ce smartphone est livré avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et trois combinaisons de mémoire. Cela peut sembler familier, et c’est parce qu’il s’agit essentiellement du Redmi K60, introduit en Chine par Xiaomi mais avec les services Google et une capacité de batterie réduite, ce qui en fait un nouvel appareil.

L’écran est de 6,67 pouces AMOLED avec une résolution WQHD+ – soit 3200 x 1440 pixels avec 526 ppi, la densité la plus élevée jamais vue pour un smartphone Poco. Le panneau prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, dispose d’un scanner d’empreintes digitales en dessous et d’une protection Gorilla Glass 5 sur le dessus.

Le trio de caméras à l’arrière est de 64 MP principal avec capteur Omnivision OV64B, ouverture f/1.8 et objectif 6P + ultra grand-angle 8 MP avec FoV de 120 degrés et une macro caméra 2 MP, assis derrière le petit verre carré. La configuration de l’appareil photo prend en charge OIS + EIS, une fonctionnalité peu disponible sur les appareils Poco et rendant le F5 Pro un peu plus attrayant pour les amateurs d’appareils photo.

Le tireur de selfie est de 16 MP, se trouve derrière un trou de perforation au centre et est limité à l’enregistrement vidéo 1080p.

Poco est assez fier des 5000 mm². LiquidCool VC qui est un mélange de chambres à vapeur en acier inoxydable, et il y a aussi des couches de graphite pour améliorer la conductivité thermique jusqu’à 15 %, par rapport aux précédents smartphones Poco F.

La batterie du Poco F5 Pro est répertoriée comme 5 160 mAh, ce qui est inférieur à la cellule de 5 500 mAh du Redmi K60, malgré le maintien de la charge filaire rapide de 67 W et de la charge sans fil de 30 W. Le système d’exploitation est Android 13 avec MIUI 14 en plus.

Le Poco F5 Pro sera disponible aux Émirats arabes unis en blanc ou en noir avec des éléments de conception de type carbone. Les options de stockage sont 8/256 Go, 12/256 Go ou 12/512 Go. Nous devons attendre l’événement de demain pour voir si d’autres marchés auront plus de couleurs et d’options de mémoire.

Poco F5

Ici, nous avons également un chipset Qualcomm, mais cette fois, c’est le Snapdragon 7+ Gen 2 de milieu de gamme qui a un processeur à 2,9 GHz. Le stockage est de 256 Go, tandis que la RAM est de 8 Go ou 12 Go, toutes deux extensibles grâce à des fonctionnalités logicielles.

L’écran du Poco F5 est toujours AMOLED de 6,67 pouces, empruntant tous les taux de rafraîchissement et fonctionnalités sophistiqués, bien que la résolution ici soit limitée à 1080p. La combinaison de caméras est à nouveau de 64 MP + 8 MP + 2 MP, mais le site Web ne dit rien sur un capteur Omnivision, suggérant que la caméra principale est légèrement rétrogradée par rapport au Pro. Au moins, la marque a conservé l’OIS et l’EIS. La caméra selfie est à nouveau de 16 MP avec une ouverture f/2,45 derrière un trou de perforation.

Cet appareil est tout au sujet de la conception légère, et Poco est vraiment fier de la légèreté et de la finesse du F5 – seulement 181 grammes avec un profil de 7,9 mm. La batterie du Poco F5 est de 5 000 mAh et dispose d’une charge rapide de 67 W. Les autres fonctionnalités incluent Android 13 avec MIUI 14 en haut, NFC, IR blaster, NFC et Bluetooth 5.3.

Si toutes ces spécifications vous semblent familières, c’est parce que la marque indépendante Poco vient de relancer le Xiaomi Redmi Note 12 Turbo sous un nouveau nom.











Poco F5 en noir, bleu, blanc

Le site Web émirati propose le téléphone en trois couleurs – noir, bleu et blanc – la couleur du héros avec « impression offset à dégradé bicolore » pour imiter le design glacé.

Source 1 • Source 2