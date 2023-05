Poco F5 à revoir

La série Poco F de Xiaomi occupe une place légendaire parmi les tueurs phares d’Android et le Poco F5 est la dernière entrée de la gamme et de notre bureau. Nous examinerons rapidement le téléphone nouvellement lancé avant notre examen approfondi. Nous couvrons également le Poco F5 Pro dans un article similaire en cours de révision et vous pouvez vérifier les deux téléphones dans notre dernière vidéo.

Notre unité d’examen revêt la couleur blanc givré qui a des notes de bleu éparpillées autour du dos. Les cames principales 64MP et ultra-larges 8MP sont structurées dans des découpes en anneau en plastique brillant qui sont agréables au toucher. Le téléphone présente des côtés plats et un écran AMOLED plat de 6,67 pouces avec des lunettes uniformes et une protection Gorilla Glass 5.

Le contenu de la boîte comprend un adaptateur de charge de 67 W, un câble USB-C et un boîtier en plastique transparent. En parcourant la fiche technique, Poco F5 apporte le chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 aux côtés de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Le téléphone dispose également d’une prise casque, de deux haut-parleurs, d’un blaster IR et d’une protection anti-éclaboussures IP53. Le front logiciel est couvert par MIUI 14 basé sur Android 13.











Cela couvre tout pour ce rapide aperçu du Poco F5. Notre équipe d’examen met déjà le Poco F5 à l’épreuve pour notre examen complet, qui sera bientôt prêt.