Poco F3 sera le Redmi K40 rebaptisé pour les marchés mondiaux

Depuis que la sous-marque de Xiaomi, Redmi, a officialisé la série K40 en Chine la semaine dernière, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles un ou plusieurs de ses membres seraient libérés sur les marchés mondiaux sous la marque Poco – une certification antérieure en attestait.

Maintenant, ce téléphone a également été certifié par la FCC américaine et le mystère a été élucidé. Le Poco F3 sera le Redmi K40 pour les marchés mondiaux. Cela nous fait penser qu’il y aura également un Poco F3 Pro, qui serait soit un Redmi K40 Pro ou un K40 Pro + rebaptisé, mais il n’y a pas encore d’informations à ce sujet.



Redmi K40, bientôt Poco F3

Revenons au Poco F3. Ce modèle, comme le Redmi K40, est alimenté par le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm avec prise en charge 5G, et il a entre 6 et 12 Go de RAM, ainsi que 128/256 Go de stockage qui n’est pas extensible. À l’arrière, il y a une configuration triple caméra avec un tireur principal de 48 MP, un ultra-large 8 MP et une caméra macro 5 MP, tandis que pour les selfies, vous obtenez un tireur de 20 MP. Le téléphone dispose d’une batterie de 4520 mAh avec une charge rapide de 33 W (de zéro à plein en moins d’une heure).

L’écran est un Super AMOLED 6,67 pouces 1080×2400 120Hz recouvert de Gorilla Glass 5, et le K40 fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12 en haut. Selon exactement quand il sera lancé à l’international, le Poco F3 peut avoir MIUI 12.5 dès le premier jour.

