Poco F3 pourrait être lancé sous le nom de Redmi K40 rebaptisé pour les marchés mondiaux, astuce pour plusieurs certifications

Le téléphone Redmi K40 nouvellement lancé fera probablement ses débuts en tant que smartphone Poco pour les marchés mondiaux. Selon une liste américaine FCC (Federal Communications Commission), un smartphone Poco avec le numéro de modèle M2012K11AG et l’ID FCC 2AFZZK11AG a reçu la certification le 31 janvier 2021. Le même numéro de modèle a déjà été associé au Redmi K40 lancé en Chine le mois dernier. Plus tôt en février, un téléphone Poco avec le même numéro de modèle a fait surface dans la base de données IMDA (Infocomm Media Development Authority) et IMEI, suggérant également son lancement en Inde. Par conséquent, cela implique probablement que le Redmi K40 sera lancé sous le nom de Poco F3 (ou un autre surnom) pour les marchés mondiaux. Le développement a été initialement repéré par le pronostiqueur Abhishek Yadav et partagé via un message Twitter.

La liste FCC ne met en évidence aucune spécification notable du téléphone Poco (probablement Poco F3) en dehors de la présence de MIUI 12 basé sur Android 11. D’autre part, la base de données IMDA mentionne des fonctionnalités telles que la connectivité 5G, Bluetooth et Wi- Fi. Actuellement, Poco n’a pas encore révélé officiellement le développement du Poco F3. Notamment, le Poco F2 Pro qui a fait ses débuts dans le monde en mai 2020 était une version remaniée du Redmi K30 Pro, lancé pour la première fois en Chine en mars 2020. Les deux téléphones ne se sont pas lancés en Inde.

Si la spéculation sur Redmi K40 étant une version renommée de Poco F3 est exacte, nous pouvons nous attendre à des fonctionnalités telles qu’un écran AMOLED Full HD + de 6,67 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone peut également contenir une configuration de triple caméra arrière avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un tireur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, il pourrait y avoir un jeu de tir de 20 mégapixels à l’intérieur d’une découpe perforée. Le Poco F3 peut également contenir un chipset Qualcomm Snapdragon 870, une batterie de 4520 mAh et au moins 6 Go de RAM. Le prix du Redmi K40 en Chine commence à 1999 CNY (environ 22 500 Rs) pour le modèle de stockage de base 6 Go de RAM + 128 Go.