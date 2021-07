Poco F3 GT devrait être lancé en Inde avec le chipset Dimensity 1200

En mai, Poco a confirmé que son prochain téléphone Poco F3 GT serait lancé au troisième trimestre (1er juillet-30 septembre) et serait alimenté par le chipset Dimensity 1200. L’appareil devrait être une Redmi K40 Gaming Edition renommée et plus tôt dans la journée, Poco India a publié un tweet cryptique qui confirme que sa F3 GT arrive bientôt en Inde.

FFPour vrai ??? pic.twitter.com/FKUUnuFfSg – POCO Inde – Le dieu de la folie (@IndiaPOCO) 8 juillet 2021

Le nouveau teaser confirme que la F3 GT sera bientôt lancée en Inde et nous obtenons un instantané de l’appareil à la fin. L’apparence correspond à l’édition Redmi K40 Gaming et, sur la base de rumeurs, nous devrions nous attendre au lancement plus tard ce mois-ci ou début août. Le téléphone arborera un écran OLED de 120 Hz, des déclencheurs de jeu physiques et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 67 W.