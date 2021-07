Poco F3 GT annoncé avec Dimensity 1200, déclencheurs maglev et charge 67W

Poco vient d’annoncer son smartphone F3 GT qui partage de nombreuses questions avec Redmi K40 Gaming Edition de Xiaomi. Les deux appareils améliorés pour les joueurs partagent des corps identiques jusqu’au poids et à la taille.

Il y a un écran AMOLED 10 bits de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+ à l’avance. La caméra selfie se trouve dans une découpe centrée sur le dessus. Gorilla Glass 5 couvre à la fois l’avant et l’arrière du F3 GT tandis que le côté droit présente des déclencheurs de jeu pop-up physiques.

Le Dimensity 1200 de MediaTek est à la barre, aidé par 6/8 Go de RAM UFS 3.1 double canal et 128/256 Go de stockage UFS 3.1. Une chambre à vapeur plus grande avec un dissipateur thermique en graphène blanc aide à contrôler les thermiques. Poco propose également Game Turbo qui vous permet d’affiner les performances pendant les sessions de jeu.







Déclencheurs Maglev • Dissipateur thermique en graphène

Le département appareil photo comprend un appareil photo principal de 64 MP, un vivaneau ultra-large de 8 MP et une caméra macro de 2 MP. Il y a une batterie de 5 065 mAh avec une charge de 67 W. L’avant du logiciel est couvert par MIUI 12.5 au-dessus d’Android 11.

Poco F3 GT est disponible en noir et argent. Les précommandes commencent le 24 juillet tandis que les ventes réelles commencent le 26 juillet à midi. Poco a décidé d’offrir une approche inhabituelle de la tarification avec sa stratégie de tarification inversée folle (MRP).

Au cours de la première semaine de vente, le Poco F3 GT 6/128 Go coûtera 25 999 INR (350 $) qui passera à 26 499 INR (355 $) la semaine suivante et 26 999 INR (362 $) qui restera le prix normal.

Le modèle 8/128 Go commence à 27 999 INR (376 $) au lancement et monte à 28 999 INR (390 $) après. Le modèle haut de gamme 8/256 Go commence à 29 999 INR (402 $) et va jusqu’à 30 999 INR (416 $).