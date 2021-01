La sous-marque de Xiaomi Poco a fait ses débuts avec le très populaire Poco F1 en 2018. Depuis lors, Poco a lancé de nombreux smartphones mais n’a pas trouvé de successeur direct du Poco F1. Maintenant, il semble que la société se prépare à faire exactement cela, en guise de cadeau de remerciement aux gens pour montrer leur amour pour Poco. Dans un teaser remerciant les Indiens pour avoir montré une réponse positive à la marque, Poco a laissé entendre qu’il se préparait pour le lancement de Poco F2 en Inde.

Dans un court clip teaser partagé sur son Twitter, Poco a déclaré: « La scène est prête! Le plaisir a commencé! Préparons-nous à passer au niveau supérieur! » La société a déclaré que cette année allait être encore plus folle. Le clip ne fait allusion à rien sur le Poco F2 à part la mention du nom à quelques reprises. Maintenant, la société a déjà un Poco F2 Pro sur le marché en ce moment. Cependant, ce n’est pas un successeur direct du populaire Poco F1 de la société. Selon une récente fuite dans un groupe Telegram axé sur Xiaomi, le Poco F2 sera un smartphone de milieu de gamme et portera le nom de code « courbet ». Le smartphone, selon la fuite, sera alimenté par le SoC Snapdragon 732G de Qualcomm et disposera d’une configuration de caméra arrière quad. Le Poco F2 serait en outre livré avec une batterie de 4250 mAh avec prise en charge de la charge inversée et du NFC.

Le décor est planté! Le plaisir a commencé! Préparons-nous à passer au niveau supérieur! Tu devrais l’être, car l’année prochaine va être encore plus folle. Pendant que nous apprécions, revenons sur tout ce que nous avons accompli ensemble! Merci ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B – POCO Inde (@IndiaPOCO) 31 décembre 2020

Il n’est pas certain que Poco lancera le smartphone Poco F2. Étant donné qu’il y a eu une demande pour un véritable successeur du Poco F1, le Poco F2 sera sûrement un produit populaire. Poco, en tant que marque indépendante, a obtenu 2% de la part de marché indienne des smartphones au troisième trimestre 2020.