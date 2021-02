La marque dérivée de Xiaomi, Poco, a annoncé un tout nouveau logo et une mascotte en Inde. Selon les rapports, cette décision intervient alors que Poco cherche à se débarrasser de certains aspects de son passé, qui étaient principalement basés sur la première offre de la société, le Poco F1. La nouvelle mascotte de Poco s’appelle l’emoji « Made of Mad » qui montre une foule d’émotions allant de l’intention à l’esprit vif afin de pouvoir toucher un public plus large. Dans le cadre du changement de marque, Poco India a également changé son nom Twitter en «Madder By the Minute», conformément au nouveau thème «Made of Mad» de la société.

« Le monde n’est pas plein de penseurs. Il est plein de gens de la même manière. Nous créons un meilleur de la FOLIE pour rendre le monde meilleur (et moins ennuyeux) », a déclaré Poco India dans un Tweet. Poco, qui est arrivée sur le marché en tant que marque centrée sur les passionnés, a adopté une approche plus large ces derniers temps, en lançant une gamme de produits plus différenciés. Bien que la société ait récemment lancé plusieurs smartphones grand public dans plusieurs gammes de prix différentes, la société dit qu’elle ne croit pas en l’inondation du marché avec trop de smartphones, ce pour quoi la plus grande marque Xiaomi a la réputation.

Dans une interview avec The Financial Express, le directeur de Poco India, Anuj Sharma, a déclaré que la société avait prévu ce changement de marque plus tôt. Il a déclaré que si Poco est devenu indépendant en février 2020, les communications de la société ont jusqu’à présent rappelé les jours de Poco F1. « Nous avons eu un type de communication similaire pendant près de deux ans et demi, et maintenant nous sommes en train de changer cela dans ce que nous avons fait au cours de la dernière année », a déclaré Sharma citée par The Financial Express.