Poco India a annoncé que la société avait réussi à vendre plus d’un million d’unités de smartphone Poco C3 dans le pays depuis son lancement en octobre 2020 jusqu’en janvier 2021. Notamment, le smartphone économique de la marque chinoise figurait parmi ses produits les plus vendus en novembre 2020. Le La flambée des ventes de Poco C3 (aux côtés de Poco M2 Pro) en Inde en novembre avait également catapulté la position de Poco en tant que troisième marque de smartphones en ligne la plus vendue dans le pays. Actuellement, le smartphone économique est disponible avec une réduction dans le cadre de la vente Flipkart Big Savings Day en cours.

Les clients en Inde peuvent acheter le Poco C3 à un prix réduit de 6299 Rs pour la variante de base 3 Go + 32 Go, tandis que le modèle de stockage 4 Go + 64 Go se vend à 7199 INR (avec les offres bancaires incluses) jusqu’au 24 janvier sur Flipkart. Les clients peuvent bénéficier d’autres offres de vente telles qu’une offre de remboursement avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank, la livraison gratuite et plus encore avec le smartphone.

En termes de fonctionnalités, le smartphone est livré avec un écran LCD HD + de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio G35, associé à jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, comme mentionné ci-dessus. Le Poco C3 dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour un stockage extensible jusqu’à 512 Go et d’un plateau pour carte double SIM. Son module de caméra arrière est de conception carrée.

La configuration de la caméra arrière sur le Poco C3 comprend un tireur principal de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un objectif macro 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. La caméra selfie du Poco C3 est un jeu de tir de 5 mégapixels. Le smartphone dispose également d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 10 W. De plus, le téléphone est livré avec MIUI 12 basé sur Android 10 prêt à l’emploi.