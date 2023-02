Poco C55 officiellement taquiné pour l’Inde juste au moment où une image en direct fuit

La ligne C d’entrée de gamme de Poco se prépare à accueillir un nouveau membre sous la forme du Poco C55. Le compte Twitter officiel de Poco pour l’Inde a commencé aujourd’hui à taquiner le prochain appareil, promettant, comme vous pouvez le voir, qu’il offre “Vitesse et swag”.

Bien sûr, cela peut ressembler à du marketing banal, mais c’est un peu plus que cela. “Éviter les cas” ? “Bonnes allures”?

𝐒comment bouchon

𝐏ro performances

𝐄jeu sans fin

𝐄divertissement illimité

𝐃 ne s’arrête pas là 𝐀

𝐍

𝐃 𝐒comment

𝐖parler avec confiance

𝐀cas nuls

𝐆bonne apparence Accrochez-vous à votre siège, le POCO C55 arrive bientôt. pic.twitter.com/E3QWGV7VBG – POCO Inde (@IndiaPOCO) 15 février 2023

Il s’avère que ces deux choses sont liées à la conception du dos du téléphone, à laquelle la vidéo teaser rapide ci-dessus fait allusion. Nous le savons parce qu’un leakster prolifique a partagé l’image que vous pouvez voir ci-dessous, qui montre que le Poco C55 aura un aspect similicuir, avec de fausses coutures traversant le milieu, verticalement.

J’adore les couleurs et les finitions que POCO a récemment choisies pour ses produits. Voici votre premier aperçu du prochain smartphone économique de la série C. Avec ces couleurs pastel, ils semblent clairement cibler la foule GenZ. Pouvez-vous deviner cet appareil? pic.twitter.com/MCmJzKR0Vm — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 15 février 2023

Il y a un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière logé dans l’immense îlot noir en haut, flanqué à droite d’un grand logo Poco et à gauche d’un système à double caméra. Entre ces caméras, il y a un cercle pour le flash LED et un autre cercle qui dit “AI”.

Comme le nom du modèle l’indique, le Poco C55 devrait être le successeur du Poco C50. Mais ce n’est pas possible, puisque le C50 vient d’être dévoilé le mois dernier. Nous supposons donc qu’il s’agit d’un appareil plus performant que celui-là, tout en restant dans la catégorie d’entrée de gamme.

La conception de l’îlot de caméra ressemble étrangement à celle du Redmi 12C, il se pourrait donc que le Poco C55 ne soit rien d’autre qu’une version renommée de ce modèle. Si tel est le cas, il aura un écran tactile LCD de 6,71 pouces 720×1650, le SoC MediaTek Helio G85, 4/6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage, une caméra arrière de 50 MP avec un capteur de profondeur de 0,08 MP à côté, un 5 MP selfie snapper et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 10 W.

Comparé au Poco C50, le C55 aurait donc un écran plus grand, un meilleur chipset, plus de RAM et de stockage, et un appareil photo principal de plus haute résolution.