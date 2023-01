Poco C50 annoncé en Inde avec une batterie de 5 000 mAh, Android 12 Go Edition

Le Poco C50 vient d’être officialisé en Inde et il sera mis en vente le 10 janvier en Royal Blue et Country Green. Précédemment annoncé sous le nom de Redmi A1+, le Poco C50 est construit autour d’un écran LCD IPS de 6,52 pouces d’une résolution de 720 x 1600 pixels, rafraîchissant à une fréquence standard de 60 Hz.

Le Poco C50 fonctionne sous Android 12 (Go Edition) avec une couche de MIUI pour POCO sur le dessus. Il utilise un chipset MediaTek Helio A22 12nm avec 2 Go ou 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible via la fente pour carte microSD.

Le Poco C50 promet une grande endurance grâce à une batterie de 5 000 mAh, même s’il se charge assez lentement à 10 W.

Il y a deux caméras à l’arrière, l’une est un capteur de profondeur, tandis que l’autre est une caméra large 8MP f/2.0. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales de ce côté. À l’avant, il y a une caméra selfie 5MP.

Le Poco C50 présente une texture semblable à du cuir sur le panneau arrière. Le téléphone est résistant aux éclaboussures grâce à un revêtement spécial.

Quelques modèles sont en direct sur Flipkart – celui de 2/32 Go coûte nominalement 6 499 INR mais sera lancé à un prix de lancement spécial de 6 249 INR, et une version 3/32 Go qui est de 7 299 INR mais sera lancée à 6 999 INR. La première vente a lieu le 10 janvier.

