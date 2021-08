Poco C3 vend plus de 2 millions d’unités en Inde

Aujourd’hui, la branche indienne de Poco est en fête. Le Poco C3, le smartphone d’entrée de gamme de la liste indienne actuelle de Poco, a été lancé en octobre de l’année dernière.

Et dans les neuf mois qui ont suivi son arrivée sur le marché, plus de deux millions d’unités ont été vendues. C’est selon les données internes de Poco. C’est tout un exploit qu’il a accompli là, sans aucun doute aidé par le bas prix du combiné.

Porter un toast à celui qui a relevé la barre et changé la donne. Nous sommes hyper contents ! Plus de 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ unités du #POCOC3 vendu dans les 9 mois suivant son lancement. Merci POCO fam de nous avoir comblés de votre ❤️ et de votre formidable soutien ! pic.twitter.com/UD7tNMxqwT – POCO Inde (@IndiaPOCO) 4 août 2021

En parlant de ça, Poco est actuellement faire une promotion là-dessus où si vous êtes membre Flipkart Plus, vous pouvez acheter un C3 pour seulement 6 749 INR dans la version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le Poco C3 est proposé en bleu arctique, vert citron et noir mat, et commence généralement à 7 499 INR.

Il dispose d’un écran tactile LCD 6,43 pouces 720×1600 60 Hz, du chipset MediaTek Helio G35 à la barre, d’une caméra arrière principale de 13 MP flanquée d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, d’un selfie shooter de 5 MP et d’un 5 000 batterie mAh. Il fonctionne sous Android 10 avec MIUI 12.