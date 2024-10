Pocket Passiv est une petite maison de 366 pieds carrés en Australie

Niché dans la banlieue urbaine dense de Glebe, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Passif de poche présente une solution unique aux défis de logement de la vie en centre-ville. Conçu par Anderson Architecturece projet de petite maison est une résidence compacte et durable qui réinvente l’utilisation de l’espace et l’efficacité énergétique. D’une superficie totale de seulement 366 pieds carrés, le projet utilise ingénieusement un coin auparavant inutilisé d’un immeuble de maisons mitoyennes, illustrant comment même le plus petit des espaces peut être transformé en un environnement de vie fonctionnel et durable.

Pocket Passiv incarne la créativité dans son design compact. Occupant une superficie au sol de seulement 290 pieds carrés, la structure de deux étages intègre un agencement de vie bien pensé. L’étage inférieur combine un bureau et une chambre, tandis que l’étage supérieur abrite une cuisine, une salle à manger et un salon, le tout dans un cadre minimaliste. Malgré sa petite taille, la maison parvient à paraître spacieuse, en partie grâce à une impressionnante salle de bains à double hauteur et à une utilisation intelligente de l’espace vertical. Immergée légèrement sous le niveau du sol, la conception préserve l’intimité et garantit que la lumière du soleil continue d’atteindre les cours voisines. Le toit asymétrique du bâtiment permet d’installer des panneaux solaires cachés, équilibrant les considérations esthétiques avec les besoins de production d’énergie.

La plus grande réussite de Pocket Passiv réside dans son engagement en faveur du développement durable. La maison répond à la norme stricte Passivhaus Plus, une référence en matière de construction économe en énergie originaire d’Allemagne. Cela signifie que la maison consomme non seulement un minimum d’énergie, mais génère également autant d’énergie qu’elle en consomme, ce qui en fait un bâtiment à consommation énergétique nette nulle. La conception réfléchie, incluant une isolation performante et une construction étanche à l’air, assure efficacité thermique et confort à ses occupants. L’utilisation de panneaux solaires sur le toit et d’autres technologies vertes permettent au bâtiment de rester largement autosuffisant en énergie.

Le projet devait équilibrer diverses contraintes, notamment les exigences d’un emplacement en centre-ville et les besoins futurs potentiels de ses occupants. Dès le départ, Pocket Passiv a été conçu dans un souci de flexibilité. Son agencement lui permet de fonctionner soit comme une résidence autonome, soit comme une extension de la plus grande maison mitoyenne de la propriété, ouvrant ainsi la voie à des possibilités de vie multigénérationnelle ou de location. Il a même le potentiel de servir d’hébergement à court terme avec sa propre entrée privée sur rue. La conception sur deux niveaux offre une séparation claire entre les espaces de vie et privés, évitant ainsi la sensation d’étroitesse de nombreux studios.

L’un des principaux défis lors de la conception de Pocket Passiv était d’utiliser efficacement l’espace restreint tout en respectant les divers besoins du client. Initialement envisagé dans le cadre d’un plan de rénovation plus large de la maison mitoyenne adjacente, le studio a évolué vers une structure autonome. Cela présentait son propre ensemble d’obstacles architecturaux, du maintien de l’intimité et de l’accès à la lumière naturelle à l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction dans son environnement historique.

Le succès du projet peut être largement attribué aux efforts de collaboration entre le client, l’architecte et le constructeur, qui ont travaillé ensemble pour atteindre les objectifs ambitieux de développement durable. L’utilisation de bardeaux de bois, qui vieilliront avec le temps, garantit que le bâtiment vieillira avec élégance, ajoutant ainsi au tissu architectural du quartier Glebe.

Pour plus d’informations sur la maison Pocket Passiv ou Anderson Architecture, visitez andersonarchitecture.com.au.

Photographie par Tom Ferguson.