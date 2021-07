Pocket Casts est racheté par Automattic, société mère de WordPress

Vendredi, Automattic annonce que Pocket Casts, une application d’écoute de podcasts complète qui existe depuis des années, rejoindra la société mère de WordPress.

Dans le cadre d’Automattic, Pocket Casts continuera à vous fournir les fonctionnalités nécessaires pour profiter de vos podcasts préférés (ou trouver quelque chose de nouveau). Nous explorerons la création d’intégrations approfondies avec WordPress.com et Pocket Casts, facilitant ainsi la distribution et l’écoute des podcasts. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à offrir à nos utilisateurs une multitude de façons de raconter et d’interagir avec des histoires qui comptent.