La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre dans quelques jours et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Pochettino veut Messi et Depay

On s’attend à ce que Mauricio Pochettino remplace Thomas Tuchel en tant que manager du Paris Saint-Germain et les spéculations grandissent quant à qui il pourrait emmener avec lui; avec des noms tels que Lionel Messi et Memphis Depay.

Le Parisien pense que le retour de l’ancien capitaine du PSG à Paris pourrait ouvrir la voie aux champions de France pour signer leur compatriote Messi de Barcelone.



Avec Neymar ouvertement en campagne, le PSG a été fortement lié au joueur de 33 ans, dont le contrat expire en juin de l’année prochaine, et Pochettino n’a pas caché qu’il aimerait entraîner son compatriote argentin.

Pendant ce temps, Mundo Deportivo cite une affirmation de France Football selon laquelle Pochettino pourrait donner la priorité à Depay de Lyon. L’attaquant néerlandais était auparavant lié à un déménagement à Barcelone, mais le directeur sportif du PSG, Leonardo, pourrait être tenté par des frais de transfert relativement bas, estimés à environ 5 millions d’euros.

La Juve donne la priorité au retour de Pogba

La Juventus cherche à se renforcer en janvier et, après une défaite contre la Fiorentina cette semaine qui les voit sixième à Noël, Andrea Pirlo aurait donné la priorité à Paul Pogba, rapporte Calciomercato.

On dit que Pirlo cherche des joueurs qui peuvent intervenir directement et améliorer la qualité de son équipe, et si le principal point de friction pourrait être les frais de Pogba, la Juventus explorerait un accord de prêt avec une option d’achat, basée sur réduction de son salaire.

Sami Khedira fait partie des joueurs qui pourraient partir pour libérer des fonds précieux pour les nouveaux arrivants, tandis que Paulo Dybala continue d’être lié à une sortie.

Pogba a déjà avec le Bianconeri; il les a aidés à remporter quatre titres consécutifs de championnat de Serie A entre 2012 et 2016. Son agent est Mino Raiola, qui a récemment évoqué sa volonté d’éloigner le milieu de terrain français de Manchester United.

Géants de la Premier League, Madrid tient à Bissouma à Brighton

Le Mirror suggère que Manchester United, Arsenal et le Real Madrid sont également intéressés par l’acquisition du milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Liverpool gardait un œil sur le joueur de 24 ans en tant que remplaçant possible de Georginio Wijnaldum, qui n’a pas encore engagé son avenir auprès des leaders de la ligue et est libre de parler à des clubs européens non anglais en janvier.

Bissouma a encore deux ans sur son contrat et il pourrait donc falloir une offre d’environ 30 millions de livres sterling pour inciter le club de la côte sud à se séparer d’un joueur qui a été l’un des artistes les plus remarquables de Brighton au cours d’une saison, au cours de laquelle il n’a raté qu’un seul. jeu depuis la reprise de la campagne en septembre.

Tap-in

– L’Atalanta est sur le point d’annoncer un déménagement pour la star du Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko, en janvier. Goal rapporte que le milieu de terrain a convenu des conditions et a déjà signé un accord de pré-contrat avant un déménagement à la fin de la saison, mais le manager de l’Atalanta Gian Piero Gasperini n’exclut pas une décision le mois prochain.