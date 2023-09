Pochettino sur les premières difficultés de Chelsea : nous devons « grandir »

L’entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a déclaré que son équipe devait « grandir comme une équipe » alors que son mauvais début de saison en Premier League se poursuivait avec une défaite 1-0 à domicile contre Aston Villa dimanche.

L’équipe argentine, coûteusement constituée, n’a pas marqué lors de ses trois derniers matches et occupe la 14e place avec une seule victoire en six matches, ce qui en fait son pire début de campagne depuis 1978.

« Nous devons grandir comme une équipe, pas seulement de manière individuelle », a déclaré Pochettino.

« Dans ce type de jeu, nous sommes en compétition et voulons gagner et le football, c’est gagner. Mais aussi les joueurs, lorsqu’ils sont jeunes, ont besoin d’apprendre, d’expérimenter et de faire des erreurs.

« C’est pourquoi nous sommes déçus car il y a trop de situations comme celle-ci. »

Pochettino a déclaré que les propriétaires de Chelsea, qui ont dépensé environ 1 milliard de livres sterling (1,22 milliard de dollars) pour de nouveaux joueurs depuis l’acquisition du club l’année dernière, sont « déçus » par les résultats, mais ont ajouté qu' »ils doivent soutenir le plan ».

Chelsea accueillera ensuite Brighton en Coupe de la Ligue mercredi, suivi d’une visite de championnat chez ses voisins de l’ouest de Londres, Fulham, le 2 octobre.